السيد عمار الحكيم يشدد على إقرار القانون الخاص بالناجيات من داعش

2020/10/05 | 19:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلنا مساء اليوم رئيس الفريق الأممي المكلف بالتحقيق في جرائم عصابات داعش الارهابية الاستاذ كريم خان واستمعنا منه الى جهود الفريق في متابعة الجرائم التي اقترفها الارهاب الداعشي ضد الشعب العراقي.

وشددنا على قضية الناجيات من الايزيديات والتركمانيات والشبكيات واهمية انصافهن عبر التحقيق بهذه الجرائم وتوثيقها والعمل على اقرار القانون الخاص بهن.

كما اكدنا اهمية متابعة الجرائم بالتعاون مع الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني والقضاء العراقي خاصة فيما يتعلق بالمفقودين وملف المقابر الجماعية التي انشأها التنظيم الارهابي.

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