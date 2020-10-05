إعلان موعد التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة وهذه ضوابط القبول {وثائق}

2020/10/05 | 19:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية/ المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي العاشر من شهر تشرين الاول الحالي موعداً لاطلاق روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية.

ونشرت الوزارة وثائق لأسس وضوابط القبول في معاهد الفنون.

عمار المسعودي

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