الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن انفجار الفلوجة

2020/10/05 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن اصابة احد عناصر الشرطة بانفجار في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية مركونة في شارع ٤٠ في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار انفجرت، ما اسفر عن اصابة احد عناصر الشرطة”.

واضافت ان “الانفجار أسفر عن حصول أضرار بعجلة مدنية وزجاج المحلات التجارية في محل الحادث” .

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