2020/10/05 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

عبرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الاثنين 5 تشرين الاول 2020 عن مواساتها لاسرة الطبيب احمد ابراهيم ولي الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد COVD19.

وجاء في بيان للوزارة، انه حزين بوفاة الدكتور أحمد إبراهيم ولي ووصفه بالطبيب المهم في مجال التخدير في اربيل ، وقدم خدمة كبيرة للانسانية، مضيفا انه قدم لسنوات طويلة خدمات بارزة للمرضى والمواطنين وسهر الليالي وصار سببا في انقاذ حياة مئات الأشخاص في قاعات العناية المركزة وصالات العمليات الجراحية.

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كردستان، أصيب ٥١٠٧٧ شخصاً، تعافى منهم ٣٢٣٧٨، وتوفي ١٨٤٧ اخر.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مساهمته بأنقاذ المئات من كورونا… وفاة واحد من الاطباء المشهورين في كردستان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مساهمته بأنقاذ المئات من كورونا… وفاة واحد من الاطباء المشهورين في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).