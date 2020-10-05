اعتقال تاجر مخدرات وبحوزته 100 الف حبة مخدرة في الرمادي

2020/10/05 | 19:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاثنين، باعتقال ابرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي.

وقال كسار لـ /المعلومة / إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود احد ابرز تجار المخدرات اذ تم تطويق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع أي مقابلة مسلحة”.

وأضاف، أن “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل 11 الف حب مخدرة وتعد هذه الكمية الاعلى في غضون الايام القليلة المقبلة التي شهدت اعتقال عدد من تجار الحبوب المخدرة والحشيشة في مناطق مختلفة من مدن الانبار”.

وأشار الى أن “المعتقل تم نقله وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”.



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