بالوثائق.. تحدد ضوابط وموعد التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة

2020/10/05 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية، اليوم الاثنين، العاشر من شهر تشرين الاول الحالي موعداً لاطلاق روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي في وزارة التربية، حددت العاشر من شهر تشرين الاول الحالي موعداً لاطلاق روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية”.

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