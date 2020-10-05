فيديو.. “أحمد فهمى” يخضع لتجربة لقاح كورونا ويدعو جمهوره للمشاركة

2020/10/05 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / كشف الفنان المصرى أحمد فهمي ، عن تلقيه لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس “كورونا” المستجد، والذي تشرف عليه وزارة الصحة المصرية.ونشر فهمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو يوثق خضوعه لتجربة اللقاح، وعلق قائلاً: “فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها..لاختبار لقاح […]

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