محدث..ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع التفاؤل بشأن تحسن صحة ترامب

2020/10/05 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع تقارير تحسن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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