أوابك: كورونا تسبب في ضربة قویة لاستثمارات مشاریع إسالة الغاز

2020/10/05 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك) إن صناعة الغاز الطبیعي المسال تكتسب زخما متزایدا في ظل تسارع الدول الغنیة بالغاز نحو تنفیذ مشاریع لإنتاجه وتصدیره إلى الأسواق المختلفة فضلا عن وجود طلب متنامي علیه لمزایاه الاقتصادیة …

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