نائب عنها: زيارة الكاظمي الى ذي قار صورية وتوقيتها يثير الاستغراب

2020/10/05 | 19:26 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر النائب عن محافظة ذي قار غايب العميري، الاثنين، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة اليوم كانت صورية وتحيط توقيتها العديد من علامات الاستغراب.

وقال العميري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "زيارة الكاظمي اليوم الى محافظة ذي قار هي زيارة صورية ولا تختلف عن باقي الزيارات التي قام بها الى بقية المحافظات، كما ان توقيتها يثير الاستغراب على اعتبار ان الجميع في المحافظة منشغل بالمواكب الحسينية ومراسيم الزيارة الاربعينية"، مبينا ان "الزيارة لم تتضمن اية مخرجات تنفع المحافظة او وضع حجر اساس لاي مشروع او اي اتفاق لانشاء مشروع او تمويل لمشاريع متوقفة بما يصب بمصلحة ابناء المحافظة".

واضاف العميري، ان "العراق يعيش ازمة رواتب وغياب للحصة التموينية كما ان ذي قار خصوصا هي محافظة تعيش ظروف صعبة وسبق ان صوت مجلس النواب على اعتبارها منكوبة وهنالك عدة قرارات تخص تمويل المحافظة ولم ينفذ منها شئ، بالتالي فأن على الكاظمي مصارحة الشعب بانه غير قادر على ادارة البلد والتصدي للازمات الحالية"، لافتا الى ان "البرنامج الحكومي الذي طرحه الكاظمي على البرلمان لم نرى منه حتى اليوم اي شئ ملموس".

واكد على ان "استمرار الكاظمي بالزيارات الصورية الاعلامية دون تحقيق منجز او افعال ملموسة للشعب نعتقد انها لن تخدم العراق، خاصة ان المواطن يريد افعال ومخططات تطبق على الارض وليس مجرد زيارات دون نتائج".

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