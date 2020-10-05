2020/10/05 | 19:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا النائب أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، الاثنين، القوى السياسية الى عدم الاختلاف مع رئيس الوزراء في استراتيجية اخراج العراق من أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.



وذكر "ابو مازن" في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الاول 2020)، ان "الوقت ليس ميدانا لفرض الاملاءات بل خيارا وحيدا لإنقاذ البلاد والعباد من شبح الانهيار".

واضاف ان "الجميع يعرف صعوبة الظروف التي تسنم فيها الكاظمي هذه المسؤولية التاريخية، وبالتالي فان الوقوف معه للخروج بحلول عملية أفضل مئات المرات من حرمان المواطنين من لقمة عيشهم"، مبيناً أن "عدم استلام الموظفين لرواتبهم وتعطل عجلة الاقتصاد هو ناقوس خطر لأزمات لن تبقي ولن تذر".

واشار الى أن "العراق لايحتمل المزيد من التناحر والولاءات البديلة طمعا بمكتسبات اضافية، لأن عدم الخروج السريع من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية وتوازن العلاقات الدولية سيضع جميع الآمال في مهب ريح الفوضى السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غياب عن الساحة.. ’أبو مازن’ يصدر بياناً حول أزمة الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غياب عن الساحة.. ’أبو مازن’ يصدر بياناً حول أزمة الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).