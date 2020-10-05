الكشف عن تفاصيل محادثة بين بيل كلينتون وبوتين بعد كارثة غواصة

2020/10/05 | 19:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]رفعت المكتبة الرقمية للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، صفة السرية عن تسجيل أحاديث أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناول أحدها كارثة غواصة "كورسك" الروسية في أغسطس 2000.

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