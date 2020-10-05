لسان ترمب المسلول تقع في فخ كورونا والبحث جار عن متلامسين

2020/10/05 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة المتحدثة باسمه كايلي مكناني بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس، غير أن نتيجة اختبار يوم الاثنين للكشف عن كوفيد 19 كانت إيجابية".

وأضافت أن "الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها او المتلامسين".

ولفتت ماكيناني إلى أنها "ستخضع لإجراءات العزل وستستمر في العمل عن بعد".

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