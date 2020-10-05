2020/10/05 | 19:34 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أكتوبر 2020 | 07:20 مساءً | عدد القراءات : 11

وزارة التربية تحدد موعد التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة

حددت وزارة التربية، الاثنين، العاشر من تشرين الاول الحالي موعداً للتقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة.

وقات الوزارة في بيان، إن "المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي حددت العاشر من شهر تشرين الاول الحالي موعداً لاطلاق روابط التقديم الالكتروني لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية".

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