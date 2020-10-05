2020/10/05 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا (COVID-19)، مضيفة إنها "ستبدأ في الحجر الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).