الانبار.. القبض على مبتز وتدمير كدس للعبوات

2020/10/05 | 19:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} القت القوات الامنية في محافظة الانبار على مبتز، فيما تمكنت في محوراخر من تدمير كدس للعبوات الناسفة.

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