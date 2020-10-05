2020/10/05 | 19:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن فدعم، تصريحات وزير المالية علي عبد الامير علاوي بـ"المضللة"، فيما كشف عن تحرك برلماني تجاهها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدعم يصف تصريحات وزير المالية بـ"المضللة" ويكشف عن تحرك برلماني تجاهها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فدعم يصف تصريحات وزير المالية بـ"المضللة" ويكشف عن تحرك برلماني تجاهها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).