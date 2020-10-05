الإعلام الأمني يعلن وقوع انفجار شمال غرب بغداد

2020/10/05 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأثنين، إصابة احد عناصر الشرطة بإنفجار عبوة ناسفة في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار شمال غرب العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (5 تشرين الأول 2020): "إصابة احد عناصر الشرطة بإنفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية مركونة في شارع 40 في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، "كما أسفر الانفجار عن حصول أضرار بعجلة مدنية وزجاج المحلات التجارية في محل الحادث".

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