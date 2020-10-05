حراك نيابي عاجل لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الأزمة

2020/10/05 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، عن حراك لجمع تواقيع نيابية، لعقد جلسة طارئة إثر تأخير دفع رواتب الموظفين.

وأكدت اللجنة إن وزير المالية أبلغها بتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من السنة الحالية، غير ان عائدات النفط الذي بلغ سعر البرميل الواحد منه اربعين دولاراً، تكفي وحدها لسد رواتب جميع الموظفين لشهر أيلول فقط.

وأشارت اللجنة الى ان مبالغ الرواتب ستكون متوافرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، لان القانون سيلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

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