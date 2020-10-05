الكاظمي: وجود 270 مشروعا متلكئا في ذي قار بسبب الفساد وسوء الإدارة

2020/10/05 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن وجود مئتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، بسبب الفساد وسوء الإدارة, مقررا من داخل المحافظة معالجتها وإنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة..

وبحث الكاظمي مع عدد من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار في المشاكل التي تعانيها المحافظة.



اذ قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار.

واكد الكاظمي أن العمل المشترك وإسناد الدولة من قبل العشائر للتغلب على الكثير من المشاكل، دليل على حكمة تلك العشائر الأصيلة في المحافظة.

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