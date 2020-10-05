المؤشرات السعودية تغلق بأرتفاع مقارنة بالاسواق الخليجية

2020/10/05 | 20:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الرئيسية على انخفاض، إذ ضغطت خسائر أسهم قطاع العقارات على مؤشر دبي، في حين خالفت السوق السعودية الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع، وفق وكالة رويترز.

صعود سعوديصعد المؤشر القياسي السعودي 1% ، حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.1 % وتقدم مصرف الراجحي 1.1%.قال مصدر بقطاع النفط إن المملكة صدرت 6.1 مليون برميل يوميا من الخام في سبتمبر أيلول، وهو ما يزيد قليلا على مستويات أغسطس آب، وأبقت الرياض على الإنتاج دون تغيير يذكر عند 8.974 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.تراجع المؤشر الرئيسي لأسهم دبي 0.9%، متأثرا بنزول سهم إعمار العقارية القيادي 1.8% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا بالمئة.انخفض مؤشر أبوظبي 0.1% بفعل خسارة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2″ وتراجع سهم الدار العقارية واحدا بالمئة.ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي 0.8% بعد إبرام آي.إتش.سي فود القابضة التابعة لها صفقة بقيمة 225 مليون دولار مع مجموعة دال لتطوير أراض زراعية بولاية نهر النيل السودانية.أزمة اقتصاديةكشف مسح، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات عاد للنمو في سبتمبر أيلول، لكن الشركات واصلت تقليص الوظائف وسط مشكلات تتعلق بتدفق السيولة ومخاوف حيال معاودة فرض قيود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.سجلت الإمارات الأسبوع الماضي، أعلى عدد إصابات يومي بالفيروس عند 1158 بعد ارتفاع في وتيرة الإصابات اليومية على مدار الشهرين الأخيرين عزته السلطات إلى ضعف الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.في قطر أغلق المؤشر العام دون تغير، وخسر سهم مصرف قطر الإسلامي 1%.نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6% وتراجعت معظم أسهم المؤشر مثل سهم شركة ابن سينا فارما الذي هبط 3.6%.

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