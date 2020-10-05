محترف كونغولي ينضم لكتيبة الجوية والعاني يكمل أوراقه

2020/10/05 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الاثنيين، التعاقد مع المحترف ليما مابيدي والذي يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

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