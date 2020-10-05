امين بغداد يدعو القوات الامنية الى عدم السماح بادخال المخلفات لمعسكر الرشيد

2020/10/05 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدادالفرات نيوز} دعا امين بغداد، منهل الحبوبي، القوات الامنية لاتخاذ اجراءاتها وعدم السماح بادخال الآليات المحملة بالمخلفات الى ارض معسكر الرشيد.

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