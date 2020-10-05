الجواز العراقي الأسوأ عالميا متأخرا عن اليمن والصومال وسوريا

2020/10/05 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تذيل جواز السفر العراقي قائمة أفضل الجوازات على المستوى العالمي لعام الفين وعشرين.

وكشف مؤشر جوازات السفر العالمي غلوبال باسبورت إندكس عن حلول جواز السفر العراقي برفقة نظيره الأفغاني بالمرتبة الخامسة والسبعين والأخيرة، كونه يتيح لحامله الدخول الى احدى وثلاثين دولة فقط من دون تأشيرة الدخول، متأخرا عن اليمن والصومال وسوريا، في وقت تصدرت فيه الامارات الدول العربية بحلولها بالمرتبة الثالثة عشرة عالميا.

وتصدرت نيوزلندا قائمة الأفضل بجواز سفر يتيح لمواطنيها الدخول لمئة وتسع وعشرين دولة، من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وتلتها كل من ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا في المرتبة الثانية، لقُدرة حاملي جواز هذه البلدان الوصول إلى مئة وثمان وعشرين دولة من دون الحاجة لتأشيرة الدخول.https://www.passportindex.org/byRank.php

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