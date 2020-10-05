امين بغداد يدعو إلى منع إدخال آليات المخلفات لمعسكر الرشيد

2020/10/05 | 20:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

دعا أمين بغداد منهل الحبوبي، اليوم الاثنين، القوات الأمنية لاتخاذ إجراءاتها بعدم السماح بإدخال الآليات المحملة بالمخلفات إلى أرض معسكر الرشيد.

وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحبوبي وخلال جولة ميدانية له في أرض معسكر الرشيد، التقى القوة الأمنية الماسكة للأرض وعددا من المواطنين لمعرفة أسباب الحرائق المتكررة داخل المعسكر".

وأضاف البيان، أن "أمين بغداد دعا القوات الأمنية للتنسيق مع دوائرها ومنع دخول الآليات المحملة بالنفايات أو الأنقاض إلى داخل أرض معسكر الرشيد"، مشيرا إلى أن "الآليات التي تدخل داخل أرض المعسكر ليست تابعة لأمانة بغداد، وهي بعيدة عن موضوع الحرائق التي تحدّث".

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