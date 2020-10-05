ضبط أدوية بحوزة مسافر صيني واتلاف مواد منتهية الصلاحية في مطار البصرة وطريبيل

2020/10/05 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط كمية من الأدوية بحوزة مسافر صيني وإتلاف مواد منتهية الصلاحية في مطار البصرة وطريبيل.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ مطار البصرة الدولي، تمكنت من ضبط أدوية مختلفة بحوزة مسافر صيني الجنسية والقادم من دولة قطر على متن الخطوط الجوية القطرية، لعدم وجود موافقات أصولية ورسمية بدخولها”، مبينة انه “تم إعداد محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

واضاف البيان، “وفي منفذ طريبيل الحدودي تم إتلاف مادة (بروتين الصويا) منتهية الصلاحية حسب تقرير المحجر البيطري في المنفذ الحدودي”، لافتا الى انه “تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها الدوائر العاملة في المنفذ”.

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