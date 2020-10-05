2020/10/05 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أثار لاعب برشلونة عثمام ديمبلي الجدل الواسع، قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه، وسط اهتمام واضح من مانشستر يونايتد بضمه.

وعانى ديمبيلي خلال المواسم الماضية من إصابات متعددة، تسببت في غيابه عن الملاعب فترة طويلة، إذ يشار إلى أنه شارك بقميص برشلونة في 4 ألف دقيقة تقريبًا، بواقع 75 مباراة بثلاثة مواسم، بجانب أنه لم يظهر في الموسم المنصرم سوى في 5 مباريات بالليغا الإسبانية.

ورغم عودته من إصابته الطويلة، لم يحظى ديبميلي بثقة المدير الفني رونالد كومان، وظل على مقاعد البدلاء، ما ربط اسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وأفادت شبكة ESPN العالمية أن:" ديبميلي تواجد اليوم الإثنين في مقر تدريبات برشلونة، لكنه غادر قبل لحظات قليلة من بدء حصة التدريبات الجماعية، تمهيدًا لرحيله عن ملعب كامب نو.

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