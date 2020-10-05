2020/10/05 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتزوير المنظمة وباء كورونا خبراء بلجيكيون يطالبون بإجراء تحقيق كامل مع الصحة العالمية إيثان هوف ترجمة: حسين سرمك حسن (Natural News)أصدر ائتلاف من الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين في بلجيكا خطابًا مفتوحًا يدعو إلى الإنهاء الفوري لكل سياسة “طوارئ” تم وضعها استجابة لفيروس ووهان التاجي (كوفيد -19) فضلاً عن تحقيق واسع النطاق مع منظمة الصحة […]

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