2020/10/05 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير أسلحة هندي: كورونا إرهاب بايولوجي كتب ضابط شرطة في الهند يدّعي أيضًا أنه خبير في الأسلحة البيولوجية كتابًا جديدًا يشير إلى أن فيروس كورونا ووهان التاجي (كوفيد -19) هو نتاج الإرهاب البيولوجي.الدكتور شاراد س.تشوهان ، ضابط شرطة هندي (IPS) يؤكد في كتابه : “كورونا: الإرهاب البيولوجي الانتهازي؟ فيروس من الصين يستعد لتغيير […]

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