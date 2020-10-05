2020/10/05 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أي ثمن يجب علينا دفعه ؟ – عبد الحليم الرهيمي في حماة تصاعد التصريحات و التهديدات (المسربة) والمعلنة عن احتمال اغلاق السفارة الامريكية ببغداد ، والتي رافقتها وتلتها اعلانات عدد من الدول الاوربية و دول العالم الاخرى بأحتمال اغلاق سفاراتها في بغداد بسبب الاخطار المحدقة بها من سلاح المجموعات المنفلتة و الخارجة عن القانون..أعلن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أي ثمن يجب علينا دفعه ؟ – عبد الحليم الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أي ثمن يجب علينا دفعه ؟ – عبد الحليم الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).