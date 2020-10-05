الكونغولي ليما مابيدي ولؤي العاني يعززان صفوف الصقور

2020/10/05 | 20:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي مع المحترف ليما مابيدي والذي يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح الناطق الاعلامي للنادي علاء محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن ” اللاعب مابيدي وقع على عقد انضمامه الى صفوف القوة الجوية بشكل رسمي ، وسيلتحق بالفريق خلال الأيام المقبلة بعد حصوله على البطاقة الدولية الخاصة بانتقاله”.

يذكر ان اللاعب ليما مابيدي من مواليد 1993 لعب لمنتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) ومثل اندية الرجاء البيضاوي والترجي التونسي وسابيل الاذربيجاني.

وبين “من جهة اخرى اكملت ادارة النادي الاوراق الرسمية الخاصة بانتقال اللاعب لؤي العاني والذي انخرط بتدريبات الفريق يوم السبت الماضي ليكون متاحا للمشاركة مع القوة الجوية في الاستحقاقات المحلية والخارجية”.



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