اصابة طفلين بسقوط 3 قذائف هاون على قرية “الاصلاح” بديالى

2020/10/05 | 20:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاثنين، اصابة طفلين بجروح بسقوط 3 قذائف هاون على قرية زراعية شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرية الاصلاح في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) تعرضت الى قصف بـ3 هاونات من قبل داعش الارهابي ما اسفر عن اصابة اثنين من الاطفال بجروح وتضرر 3 منازل سكنية”.

واضاف، ان “صمود القرية واهاليها في وجه الارهاب وحمل السلاح في مقاتلته جعلها هدف مباشر لهجماته المتكررة بين فترة واخرى مؤكدا بان الجهد الامني باشر بعملية تمشيط واسعة في اطراف القرية”.

وتعد قرية الاصلاح من اكثر قرى ديالى تعرض للهجمات من قبل داعش بسبب موقعها الجغرافي في حوض شيخ بابا.



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