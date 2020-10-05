نائب: فريق بحكومة الكاظمي يعمل على تأجيج الشارع لتشكيل حكومة طوارئ

2020/10/05 | 20:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري، الاثنين، عن قيام فريق حكومي تابع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيج الشارع وضم الموظفين للمتظاهرين عبر تأخير صرف الرواتب لتشكيل حكومة طوارئ.

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