الاتحاد الوطني يهنىء المعلمين في يومهم العالمي

2020/10/05 | 20:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين، المعلمين بمناسبة يومهم العالمي.

وجاء في نص التهنئة: ان بدء العملية التعليمية والتربوية وايلاء الاهتمام بمعوقات قطاع التربية واعادة صرف رواتب المعلمين وموظفي التربية، يجب ان تكون من اولويات مهام الحكومة.

‎واضافت: ان مخاطر التراجع تنتظرنا فيما اذا لم تعالج مشاكل التربية سريعا، مؤكدة، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، املا، ايلاء التربية واوضاع المعلمين الاهتمام الجدي.

PUKmedia ترجمة‌

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