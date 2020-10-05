انفجار عبوة ناسفة في الفلوجة.. والحلبوسي: إرهاب سياسي

2020/10/05 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب شرطي عراقي بجروح، الإثنين، بعد انفجار عبوة ناسفة موضوعة في دراجة هوائية مركونة في أحد شوارع الفلوجة، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

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