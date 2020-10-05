المالية والمركزي يبحثان الأزمة التي تمر بها البلاد

2020/10/05 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث، وزير المالية، علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف الازمة المالية التي يمر بها العراق.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (5 نشرين الاول 2020)، إن "مخيف استقبل هذا اليوم وزير المالية علي علاوي، وقد تم خلال الزيارة مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع اسعار النفط وآثارها المحتملة في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية ".

واضاف البيان أن "الجانبين أكدا أهمية زيادة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية بما يساهم في تجاوز الأزمة وينعكس إيجابا على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق".

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