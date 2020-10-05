نجاح خطة زيارة الاربعين بمشاركة 5 الاف مقاتل من الحشد الشعبي في ديالى

2020/10/05 | 20:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن نجاح خطة زيارة الاربعين بمشاركة 5 الاف مقاتل في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة زيارة الاربعين في ديالى والتي استنفر لتنفيذ محاورها الرئيسية 7 الوية و5 الاف مقاتل نجحت في تحقيق اهدافها العامة في منع حصول اي خروقات وتامين المواكب وعشرات الاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة”.

واضاف، ان “الخطة وهي الاكبر من نوعه من ناحية عدد القوات المشاركة بها سواء من الحشد او بقية التشكيلات الامنية الاخرى مؤكدا بان قواطع الحشد رغم انها كانت تمر بتحديات امنية الا انها لم تشهد اي خروقات بسبب التطبيق لكل الاجراءات”.

وكان الحشد الشعبي استنفر 7 الوية قتالية لتنفيذ محاور خطة زيارة الاربعين في حماية الطرق الرئيسية لمرور عشرات الاف م الزوار المتوجهين من القرى والقصبات صوب كربلاء المقدسة لاداء مراسيم الزيارة.



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