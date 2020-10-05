زيارة الأربعين.. مشاهد الكرم تتفوق على كل الأزمات

2020/10/05 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أثبت اتباع أهل البيت عليهم السلام انهم أكبر من أي تحدي فنجدهم في كل زيارة وبالخصوص المليونية في زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} يستعدون لها على مدار العام متحدين جميع الظروف سواء أكانت أمنية او اقتصادية او غير ذلك ويعملون على توفير جميع ما يحتاجه الزائر من نقطة انطلاقه وحتى عودته، خصوصا ان تأمين متطلبات الزيارة يفوق امكانيات دول متعددة وليس دولة واحدة.

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