البجاري: تحميل البرلمان مسؤولية الرواتب مغالطة كبيرة وهروب من المسؤولية

2020/10/05 | 20:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائب عن تحالف عراقيون، زهرة البجاري، تحميل البرلمان مسؤولية الرواتب فيه "مغالطة كبيرة" من قبل وزارة المالية.

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