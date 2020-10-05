برلمان الاقليم يعقد جلسة بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني

2020/10/05 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

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عقد برلمان اقليم كردستان جلسة بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزير المالية .

وقدم البارزاني امام البرلمان تقريرا عن عمل حكومته خلال عام تضمن مسار المباحثات بين بغداد وأربيل .وقال البارزاني خلال الجلسة ان تعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين منذ تسلم الحكومة سببُه عدمُ إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية وانخفاضُ الإيرادات المحلية ..

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