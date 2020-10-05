القاموس القرآنى : عصم : إعتصم . - أحمد صبحى منصور

2020/10/05 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : هذا سؤال يقول : ( كانت للاخوان المسلمين مجلة دينية مشهورة اسمها الاعتصام ، وأتذكر انى ناقشت مع واحد منهم مفهوم الاعتصام الذى يقصدونه فقال لى انه التمسك بالكتاب والسنة ، و قلت له القرآن فقط هو المعصوم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقال : "إن السُنّة أيضا معصومة تبعا لعصمة الرسول قائلها ) قلت له : لو كانت معصومة لجاءتنا مثل القرآن كاملة مرتبة محفوظة ، ولكنها أحاديث رواه ......





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