الأطباء يعارضون الحجر الصحي بحجة فيروس كورونا والسلطات لا تريد الإصغاء إليهم - مشعل يسار

2020/10/05 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ======نشرت مجموعة من الأطباء رسالة جماعية مفتوحة إلى السلطات البلجيكية التي اعتزمت كغيرها من الحكومات في العالم فرض حجر صحي صارم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.وقد طلبوا في النداء الذي وقعه 394 طبيبا و1340 عاملا في المجال الطبي و8897 مواطنا معنياً تقديم بيانات وبائية موثوقة تؤكد فعلاً الحاجة إلى الحجر الصحي الجديد الجاري فرضه.



ومما جاء في النداء:"نحن، الأطباء والمتخصصين في الرعاية ......





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