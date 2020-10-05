2020/10/05 | 20:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز إحباط محاولات لتنفيذ عمليات "إرهابية"

الترا عراق - فريق التحرير

أكد جهاز مكافحة الإرهاب، الإثنين، استمرار العمليات "النوعية" المستندة لمعلومات استخبارية لتعقّب فلول داعش الإرهابي.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح، 5 تشرين الأول/اكتوبر، إن "العمليات النوعية مستمرة لتعقب فلول داعش، والمستندة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد الاستخباري الاستباقي، لإجهاض أي محاولة إرهابية".

وأضاف، أن "هنالك عملية أمنية استمرت أيامًا عدة في شرق ديالى، تمكن الجهاز من خلالها من تدمير عدد من المخابئ والمضافات، التي كان يستخدمها تنظيم داعش، فضلا عن إحباط محاولة استهداف للزائرين المتوجهين إلى كربلاء، من خلال انتحاريين اثنين تم إلقاء القبض عليهما من قبل أبطال الجهاز".

اقرأ/ي أيضًا:

أبرزهم الساعدي ويار الله..



ترقيات من الكاظمي لضباط في 3 جهات أمنية

بعد تصريحات الكاظمي..



عبد الوهاب الساعدي يعد بـ "عمليات نوعية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عمليات نوعية".. تصريح جديد من جهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عمليات نوعية".. تصريح جديد من جهاز مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).