البنك المركزي والمالية يناقشان تداعيات الازمة المالية

2020/10/05 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادبحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع وزير المالية علي علاوي، تداعيات الازمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقال بيان صادر من البنك المركزي العراقي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "استقبل محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف هذا اليوم وزير المالية الدكتور علي علاوي الذي قدم التهاني للسيد محافظ البنك بمناسبة تسنمه منصبه الجديد".



وأضاف البيان أنه قد تم خلال الزيارة مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع اسعار النفط وآثارها المحتملة في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية.





ووفقا للبيان، أكد الجانبان على أهمية زيادة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية بما يساهم في تجاوز الأزمة وينعكس إيجابا على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق.

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