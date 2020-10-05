محافظ ميسان يوجه بتوفير 40 حافلة لنقل الزوار الى كربلاء مجانا

2020/10/05 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/ ..وجه محافظ ميسان علي دواي مساء الاثنين بتوفير عجلات لنقل الزوار الى كربلاء للمشاركة بزيارة الأربعين وقال بيان مكتب المحافظ ان العجلات ستنطلق يوم غد الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/٦ وذلك لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) ، لافتا الى ان مكان التجمع والانطلاق سيكون قرب دار ضيافة ديوان المحافظة الساعة الثانية عشر […]

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