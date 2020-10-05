2020/10/05 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية أسعد العزّوني بدهية ربما يجهلها البعض وهي أن الإنتخابات الأمريكية ،هي الحدث الوحيد في العالم الذي لا يستطيع أحد التنبؤ به لخصوصيتة المعقدة،وأن أحدا لن يعلم نتيجتها إلا يوم إعلانها ،ولذلك فإن الخوض في نجاح هذا وفشل ذاك،يعد مهارة لا تفيد أحدا،وتعد مضيعة للوقت وإستعراضا لا طائل من ورائه.دخلنا […]

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