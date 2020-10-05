المغربية هند السداسي تطلق آخر اعمالها الغنائية

2020/10/05 | 20:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أصدرت الفنانة المغربية هند سداسي، أحدث أعمالها الغنائية التي اختارت لها عنوان “عاهدت نفسي”، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة “لايف ستايلز ستوديوز” على اليوتيوب.وغنّت هند في هذا العمل الذي كان باللهجة المصرية من كلمات وألحان محمد رفاعي، فيما عاد التوزيع لوسام عبد المنعم، كما جرى تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب […]

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