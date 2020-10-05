صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ” 773” المسجلة اليوم

2020/10/05 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 773 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————— 32

ابو دشير ————— 20

الاسكان —————— 6

الاعلام —————— 19

البياع —————— 41

التاجي —————— 11

التراث —————— 9

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 50

الدورة —————— 82

الدولعي —————— 15

الرحمانية —————— 8

السيدية —————— 20

الشالجية —————— 3

الشعلة —————— 48

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 10

الطوبجي —————— 19

العلاوي —————— 7

العطيفية —————— 18

الغزالية —————— 23

القادسية —————— 22

الكاظمية -—————- 35

المعالف —————— 7

المحمودية ————— 41

المنصور —————- 32

المواصلات -————- 14

الوشاش —————- 5

اليرموك ——-——— 25

جكوك —————- 13

حي الجامعة ————- 17

حي الجهاد ————— 29

حي العامل —————- 28

حي العدل ——-——-14

حي الفرات —————- 12

شارع حيفا ————— 9

كرادة مريم ————— 1

جانب الرصافة -——— 11

محافظة بابل ——— 2

محافظة البصرة -—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافطة نينوي ——— 1

محافظة كربلاء ——— 2

محافظة واسط ——— 1

الشفاء: 820..



الوفيات: 7

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