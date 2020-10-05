مسؤول بالصحة يوجه نداءً بشأن رواتب منتسبيها ويتحدث عن أثار سلبية للغاية

2020/10/05 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، الإثنين، 05 تشرين الأول، 2020، نداءً بشأن رواتب منتسبي وزارة الصحة، فيما دعا إلى استثناء دوائر الصحة من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "تأخير دفع الرواتب ظاهرة متكررة تحصل باستمرار و الجميع يتناولها من ناحية تأثيراتها السلبية الكبيرة في الحياة المعيشية للموظفين، و رغم كون هذا الجانب مهم جداً ولكن هناك جانب آخر مهم جداً لا يتناوله احد و هذا الجانب له مساس كبير بحياة المرضى".

واضاف أن "مفردات الموازنة التشغيلية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالرواتب و تدفع معها، و رغم ان تلك التخصيصات لا تفي بالغرض و لكن مع ذلك لها مساس كبير بأرواح الناس، فهناك امور كثيرة مهمة جداً متوقفة على تلك التخصيصات و من أمثلتها:

⁃ شراء الاوكسجين الطبي يومياً.

⁃ شراء الكثير من الادوية المهمة و المنقذة للحياة.

⁃ شراء احتياجات العمليات الجراحية المختلفة.

⁃ شراء المواد المختبرية و الشعاعية المختلفة.

⁃ شراء مواد الغسيل الكلوي.

⁃ وقود سيارات الاسعاف و تصليحها و إدامتها.

⁃ دفع اجور العمال اليوميين و الذين بعضهم يترك العمل عند تأخر دفع اجوره مما ينعكس سلبًا على مستوى النظافة في المستشفيات و المراكز الصحية و التخصصية.

⁃ شراء مواد طب الاسنان و تصليح الاجهزة.

⁃ صيانة المباني بشكل مستمر والكهرباء و شبكات الصرف الصحي و الماء و ما شابه ذلك.

⁃ شراء عدد الوقاية للعاملين و خصوصا ما يتعلق بفايروس كورونا و المعقمات و المطهرات.

واشار الحجامي إلى أن "القائمة طويلا جدا لا اريد الخوض فيها اكثر مراعاة للاختصار".

وبين أنه "في ضوء كل ما ذكرت و ما لم اذكر يتوجب على السادة المختصين استثناء رواتب دوائر الصحة و تخصيصاتها من اي تأخير او استقطاع".

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