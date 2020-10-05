2020/10/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا تعلمت من مسيرة الأربعين؟ – أماني سعد ياسين كنت أرى صور المسيرات الجماهيرية لزوار الأربعين في كل سنة وفي لكلّ مرّة كنتُ أتعجّب من قدرة وقوّة هؤلاء الزوّار .كيف يستطيع الزائر أن يسير مسافة تفوق الثمانين كيلومتراً على أقلّ تقدير ، وهي المسافة من الحدود ما بين مدينتي النجف وكربلاء وتفوق المئة من الكيلومترات […]

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