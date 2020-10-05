ماذا تعلمت من مسيرة الأربعين؟ – أماني سعد ياسين


ماذا تعلمت من مسيرة الأربعين؟ – أماني سعد ياسين
2020/10/05 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماذا تعلمت من مسيرة الأربعين؟ – أماني سعد ياسين كنت أرى صور المسيرات الجماهيرية لزوار الأربعين في كل سنة وفي لكلّ مرّة كنتُ أتعجّب من قدرة وقوّة هؤلاء الزوّار .

كيف يستطيع الزائر أن يسير مسافة تفوق الثمانين كيلومتراً على أقلّ تقدير ، وهي المسافة من الحدود ما بين مدينتي النجف وكربلاء وتفوق المئة من الكيلومترات […]

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